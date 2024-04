Amorim sarà l’erede di Klopp al Liverpool?

(Di martedì 9 aprile 2024) Sarebbe Ruben, l’attuale 39enne allenatore portoghese dello Sporting Lisbona, il prescelto dalper raccogliere l’eredità di Jurgenche lascerà la panchina a fine stagione. Si parla di un accordo già definito della durata di tre anniE’ IL DOPO? I Reds avrebbero battuto la concorrenza di Bayer Monaco e Chelsea che si erano interessati molto concretamente al giovane allenatore portoghese. La trattativa pare addirittura già chiusa sulla base di un contratto di tre anni. Per l’ufficialità, occorrerà aspettare che iltrovi l’accordo con lo Sporting, al quale il tecnico 39enne è legato fino al 2026. CHI E’ RUBENClasse 1985, dopo un passato da giocatore nel Benfica, inizia la sua carriera da allenatore in ...

