Ammenda per il romanista Mancini dopo l' episodio del derby

(Di martedì 9 aprile 2024) Il giallorosso aveva sventolato una bandiera della Lazio con sopraraffigurato un topo. MILANO -di 5.000 euro per il calciatore della Roma Gianluca. Lo ha deciso il giudice sportivo della serie A "per avere sventolato un vessillo offensivo nei confronti della tifoseria della squadra

Un’ammenda ma anche l’esclusione dalle coppe . È ampio lo spettro dei rischi corsi dal Milan se la procura federale e l’Uefa dovessero attivarsi in seguito all’inchiesta della procura sulla vendita ... (ilfattoquotidiano)

Prima della partita contro l’Atalanta, il Napoli ha tenuto delle iniziative per dimostrare solidarietà a Juan Jesus dopo quanto successo con Acerbi. Prima del fischio d’inizio, gli azzurri si sono ... (ilnapolista)

Ammenda di 5mila euro a Mancini per lo sfottò post-derby: pena adeguata - Le vostre opinioni non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori d ...sportmediaset.mediaset

Giudice sportivo, nessuna squalifica per Mancini: multa di 5mila euro - News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...gianlucadimarzio

Roma - Lazio, Mancini graziato per i festeggiamenti post derby - LA DECISIONE - Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha deciso di sanzionare Gianluca Mancini solo con l’Ammenda di 5mila euro per “aver ...noibiancocelesti