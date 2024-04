Amici | uno dei ragazzi investito da un’auto pirata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 aprile 2024) Terribile notizia per un concorrente molto amato dell‘edizione 2021-2022 del programma Mediaset,. Qualche ora fa, proprio il vincitore di quella edizione, Mattia Zenzola, ha annunciato sui social di aver subito un brutto incidente. L’evento è capitato mentre era in auto, sulla via del ritorno a casa, dopo uno stage sostenuto a Melfi, in provincia di Potenza.Leggi anche: Fedez a Belve rivela i motivi della separazione da Chiara Ferragni: “Il caso Balocco? Ha influito” Il messaggio di Mattia Zenza Il ballerino ha pubblicato una storia su Instagram, in cui si vede la sua automobile, danneggiata nella fiancata. Nella storia successiva, Zenzola ha raccontato la dinamica dell’incidente. ”Mi riempirebbe il cuore immaginare un mondo nel quale una persona che si schianta (con tanto di stop) contro, si fermasse almeno a dare soccorso ...