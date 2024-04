Amici daytime | Gaia in lacrime interviene Maria De Filippi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 9 aprile 2024), martedì 9 aprile é andato in onda un nuovo appuntamento col. Ecco cosa è emerso, i concorrenti della categoria canto e ballo hanno iniziato ufficialmente il serale lo scorso 23 marzo. Tra una sfida ed un’altra i giovani concorrenti hanno iniziato a conoscersi sempre di più e ad accettare in maniera differente ogni guanto di sfida. Ogni sabato in prima serata su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con il serale dove un cantante o un ballerino deve abbandonare il talent show. Leggi anche –>, dalla lettera di Lucia per i concorrenti al parere di Dustin su-Mida Ecco cosa è emerso Questo pomeriggio su Canale 5 é andato in onda il consueto appuntamento con il. La ballerinaha ricevuto un guanto di sfida contro Dustin, ma ...