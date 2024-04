Amici 23 | Gaia De Martino scoppia a piangere e racconta a Maria De Filippi le sue insicurezze | ecco come reagisce la conduttrice

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 9 aprile 2024) Durante il daytime di, conin collegamento, hanno fatto vedere aDeuna coreografia che dovrebbe eseguire al serale. Notato il turbamento della ballerina, la Dele ha chiesto cosa ne pensasse del balletto. Ha risposto: Non mi sembra una coreografia impossibile se non per qualche passaggio. ci sono molte gambe, non lo so. I capelli non è un problema per me a volte preferirei averli legati non è questo che mi spaventa. Il problema è farlo in coulottes… no scherzo. Ma appena terminata la frase,ta in lacrime. A quel punto lale ha chiesto il motivo per il quale stesse piangendo, e la giovane ha risposto: Non mi piace mi vedo troppo il sedere mi vedo ...