Amarcord Milan-Roma Florenzi sfida il passato Quante notti di coppa con i colori giallorossi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) di Luca MIgnani C’eravamo tanto amati:, legame (indis)solubile. Strade che, fuori, si sono separate - nel 2020 dopo 17 anni a braccetto - e che si incrociano di nuovo. Dentro, altra storia: legame e amore incancellabili per l’ex ragazzino, ora 33enne, nato a Vitinia e cresciuto a Trigoria.. Il presente dice, dopodomani, andata dei quarti di Europa League. E anche in Europa, nell’album dei ricordi di Alessandro, dolce e amaro vanno quasi di pari passo. Dolcissimo il primo gol in Champions, nel 2015 all’Olimpico: 1-1 col Barcellona, pallonetto da 55 metri che lo spedisce dritto in finale per il gol dell’anno. Nel 2018, sempre in Champions e sempre in giallorosso, il terzino arriva fino in semifinale. Superando un girone di ferro con Chelsea e Atletico Madrid, ...