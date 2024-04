Altro sport a Madrid | Real-City 3-3 show nella 200esima panchina Champions di Ancelotti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 aprile 2024) Ladi CarloinLeague coincide con una delle partite più belle degli ultimi dieci anni. Al Bernabeu, nell’andata dei quarti di finale,e Manchestersfoggiano i pezzi forti della casa e chiudono la partita sul 3-3 dopo le giocate e i gol di qualche aspirante Pallone d’oro: Bernardo Silva apre, Ruben Dias devia in rete un tiro di Camavinga, prima del 2-1 di Rodrygo sul primo di due assist di Vinicius. Poiripresa si scatenano Foden e Gvardiol, seguiti dal solito Valverde. E sull’campo è equilibrio anche tra Arsenal e Bayern Monaco con un 2-2 all’Emirates Stadium che lascia tutto aperto in vista della gara di ritorno in Germania. Essere il...