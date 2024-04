Altre verifiche dei vigili del fuoco Rogo in Ateneo | indagini serrate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024) Il nastro bianco e rosso è stato rimosso e sotto i portici dell’aula magna si può transitare, ma l’odore di bruciato si sente ancora ed è persistente. Fuoriesce dalle finestre aperte. E ieri gli esperti operatori del Nucleo investigativo deidelsono tornati in piazza Leonardo da Vinci per un sopralluogo. Due giorni dopo ilcon ogni probabilità doloso che si è sviluppato negli spazi sotterranei dell’aula magna, con furgoni e camion, i tecnici sono tornati davanti al portone e sono scesi per effettuare un controllo. Si vuole arrivare al più presto a identificare chi ha appiccato ile poi si è dileguato indisturbato. Potrebbero essere le telecamere di sorveglianza a fornire un contributo risolutivo allee a portare a dare un nome e un cognome ai responsabili. ...