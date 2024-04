Allegri infuriato con la Juve | lo sfogo nello spogliatoio dopo la partita con la Fiorentina Ecco cosa ha detto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Una rete di Gatti nel primo tempo e tre punti che non arrivavano da quasi un mese e mezzo. Per lantus, contro la, sembrerebbe il quadro di una serata perfetta. I tre punti, fondamentali per allungare sulle inseguitrici Bologna e Atalanta, sembravano aver riportato un clima di festa ma, domenica sera, al rientro negli spogliatoi è iniziato lodi mister Massimiliano, non contento di quello visto sul campo. Non è la prima volta, soprattutto in questa stagione (ma anche in quella passata) e in particolareunavinta. Un primo tempo in cui lacrea e si rende più volte pericolosa: tre gol annullati per fuorigioco, zero rischi in difesa e tante occasioni. Ma la ripresa ha tutto un altro sapore: bianconeri che trascorrono quasi ...