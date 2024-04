Alimenti | Consorzio Mozzarella Bufala Campana Dop | “Nel 2023 effettuate 5mila verifiche”

(Di martedì 9 aprile 2024) (Adnkronos) – Solo nelildi Tutela delladiDop ha effettuato, nell'ambito dell’attività di vigilanza contro le fake-mozzarelle e per contrastare il fenomeno dell’Italian sounding, che si aggiungono a quelle degli altri enti deputati (Asl, carabinieri, Icqrf) per un totale di circa 1controlli l’anno, che fanno

"Se ben utilizzata, la rivoluzione dell’intelligenza artificiale può essere di grande aiuto alla tutela del made in Italy" “Questa innovazione rappresenta un salto di qualità nell’attività di ... (sbircialanotizia)

Alimenti: Farzati: "Progetto Ia per tutela mozzarella Dop modello innovazione in settore caseario" - Roma, 9 apr. (Adnkronos/Labitalia) - “Il progetto è un modello di innovazione nel settore caseario, perché riesce ad offrire una soluzione concreta per garantire la trasparenza e la tracciabilità degl ...lanuovasardegna

Alimenti, Lorito (Univ. Federico II): "Ricerca e tecnologia per tutelare e valorizzare mozzarella" - Roma, 9 apr. (Adnkronos/Labitalia) - "La mozzarella ha sempre di più bisogno di essere tutelata e di essere valorizzata perché è un prodotto di grande qualità e che identifica la qualità italiana, un ...lanuovasardegna

Alimenti, Saccani (Consorzio Mozzarella Dop): "Con innovazione Ia salto di qualità in vigilanza" - 'Se ben utilizzata, la rivoluzione dell’intelligenza artificiale può essere di grande aiuto alla tutela del made in Italy' ...adnkronos