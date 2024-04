Alexey Tsatevich | ex ciclista russo | è morto a soli 34 anni | dopo il ritiro si era dato all’hockey

(Di martedì 9 aprile 2024) Terribile notizia per il mondo del ciclismo: l'expronella giornata di lunedì 8 aprile in circostanze ancora da chiarire. Aveva 34, dal 2017 si era ritirato e si era dedicato all'hockey su ghiaccio. Nel 2016 alla Vuelta de Catalunya si tolse la soddisfazione di battere Primoz Roglic.

