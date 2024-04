(Di martedì 9 aprile 2024)ad affiancare il Mago Forest alla conduzione di "Gialappa's Show" come ai tempi di Mai dire Goal: per la prima puntata sceglie un abito in

Alessia Marcuzzi dopo la conferenza stampa dei David di Donatello racconta un retroscena su Instagram: "Sono caduta per terra come un sacco di patate volando ai piedi di Carlo Conti" ha scritto a ... (fanpage)

Alessia Marcuzzi torna in tv con look total denim: sembra un completo ma non lo è - Alessia Marcuzzi torna ad affiancare il Mago Forest alla conduzione di "Gialappa's Show" come ai tempi di Mai dire Goal: per la prima puntata ...fanpage

L'isola dei Famosi 2024 è partita: i primi nominati e il primo leader - Riassunto della prima puntata dell'Isola dei Famosi 2023 dell'8 aprile: cosa è successo, la prova leader, i non famosi e i primi nominati ...gazzetta

Vladimir Luxuria apre l’Isola dei Famosi 2024 salutando Ilary Blasi: “Grazie per l’incoraggiamento” - Vladimir Luxuria ha aperto l'Isola dei Famosi 2024, in onda lunedì 8 aprile su Canale 5, salutando le conduttrici che l'hanno preceduta, da Simona Ventura ...fanpage