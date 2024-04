Alessandro De Lio in Hp Italy per curare lo sviluppo di nuovi prodotti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 aprile 2024)De Lio assume il ruolo di personal systems category lead di HP. In questo ruolo il manager ha la responsabilità di guidare il team italiano nellodeiconsumer e commercial della divisione personal computing, e dile relazioni con alliances quali Microsoft, Google, Intel, Amd e Nvidia.De Lio ha un’esperienza ventennale nel business PC, iniziata nel 2000. Nel suo percorso professionale ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, in ambito sales, marketing & category management, lavorando sia a livello di country, sia in ambito internazionale, e oggi assume la carica di personal systems category lead in HP per il mercato Italia, con il compito di impostare la strategia e gli obiettivi didelle ...