Alessandro Borghi a Belve | «Ogni sei pensieri | uno è dedicato al sesso Con un uomo? Mai dire mai»

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di martedì 9 aprile 2024) L’attore romano, reduce dall’interpretazione di Rocco Siffredi nella serie Supersex, racconta ala sua «ossessione» per l’amplesso: «Se ho mai avuto un innamoramento per un? No, ma secondo me qualcosa che ci è andato molto vicino»