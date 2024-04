Alcaraz si ritira dall' Atp Montecarlo | ha un problema a un braccio | al suo posto Sonego

Clamoroso a Montecarlo : lo spagnolo Carlos Alcaraz si ritira dal Masters 1000 del Principato ancora prima di scendere in campo. Il problema al braccio emerso negli ultimi due allenamenti era ... (ilfattoquotidiano)

A causa di un problema al braccio Alcaraz rinuncia al torneo 1000 di Montecarlo. Lo spagnolo anche se non giocherà ha la possibilità di superare Sinner in classificato. ripescato come lucky loser ... (fanpage)