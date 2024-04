Alcaraz si è ritirato a Montecarlo | al suo posto Sonego

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 9 aprile 2024) . Per il tennista spagnolo un problema al braccio, ammesso che sia solo quello. Si èdal tabellone di(torneo sulla terra in corso nel Principato), al suoentrerà in tabelloneche ha perso nelle qualificazioni. È il secondo forfait consecutivo dell’asturiano aWITHDRAWS FROM MONTE-CARLO While wearing a bandage on his right arm at practice, the World No. 3 confirmed that he was injured and pulls out from the tournament. It’s a 2nd withdrawal in a row for the Spaniard on French Riviera (@ROLEXMCMASTERS) pic.twitter.com/HWUy70PNLu — We Are Tennis (@WeAreTennis) April 9, 2024 Ljubicic su Sinner eLa Gazzetta ha intervistato Ivan Ljubicic, ex tennista numero 3 del ranking. Ha anche allenato Federer con cui ha ...