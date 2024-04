Alcaraz fa un regalo a Sonego | ripescato a Montecarlo! Lucky loser già al secondo turno | tabellone e chi affronterà

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 aprile 2024) Lorenzoè stato decisamente fortunato: Carlosha dato forfait e così il tennista italiano entrerà daneldel Masters 1000 di, direttamente alper sostituire il fuoriclasse spagnolo. La buona sorte ha dato una mano al piemontese, che non sta attraversando uno dei suoi migliori momenti di forma. Aveva perso aldelle qualificazioni sulla terra rossa del Principato (ko al terzo set contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut) e ieri aveva ceduto al debutto in doppio in coppia con Jannik Sinner. Settimana scorsa il 28enne si era inchinato a Matteo Berrettini nel derby valido per i quarti di finale dell’ATP 250 di Marrakech, sul cemento statunitense di ...