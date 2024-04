(Di martedì 9 aprile 2024) Roma, 9 apr. (askanews) – Fra i grandi temiil Festival quest’anno ha scelto lanel carcere. Per questo in anteprima assoluta sono stati selezionati alcuni film in concorso che hanno aperto il Festival nella Casa Circondariale di Roma Regina Coeli il 3 aprile di fronte alle Istituzioni carcerarie eASL Roma 1. Tra i film “Indipendenza da gioco. Storia di Luca” di Benedetto Alessandro Sanfilippo, e “Kvara – una storia d’amore e pallone” di Raffaele Iardino e Mario Leombruno, saranno presentati ai detenuti e a un pubblico selezionato per l’occasione. Ancora sullo stesso tema il Comitato di selezione ha assegnato un nuovo premio, istituito da Il Pensiero Scientifico Editore intitolato a Luciano De Feo. Prima di fondare la casa editrice nel 1946 ...

Uno spiraglio per la battaglia di Julian Assange, ma limitato, reversibile, tutt’altro che blindato. La giustizia britannica lascia accesa solo a metà, per mano dell’Alta Corte di Londra , l’ultima ... (quotidiano)

Al via "Lo Spiraglio - FilmFestival della salute mentale" - Roma, 9 apr. (askanews) - Fra i grandi temi della salute mentale il Festival quest'anno ha scelto la salute mentale nel carcere. Per questo ...spettacoli.tiscali

Gaza, Israele si ritira da Khan Yunis: "Guerra non è finita" - Netanyahu: "Siamo ad un passo dalla vittoria". Le Idf preparano l'operazione a Rafah ...adnkronos

Spiragli di tregua a Gaza . Stop all'offensiva nel sud . Ma Netanyahu non cede:: "Attaccheremo Rafah" - Via da Gaza, almeno temporaneamente. Non è una ritirata definitiva ma qualcosa di simile ad una pausa operativa per dare riposo alle truppe dopo sei mesi esatti di guerra. Una mossa che costituisce an ...informazione