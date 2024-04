Al tavolino di un caffè tra musica techno | Paolo Conte e Brassens

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024) Cucchi Alla fine della passeggiata della scorsa settimana, che mi aveva portato in via Cesare da Sesto, ho proseguito brevemente il mio cammino, mi sono lasciato alle spalle il pur ottimoCucchi, anche per non sentirmi troppo narciso, e sull’altro lato di via De Amicis sono arrivato aldella Pusterla, che oggi si chiama in effetti "della Pusterla MAG". Nel tempo ha cambiato gestione e una volta era una mia meta abituale, per aperitivo con amici vari. Il suo presentarsi è sempre accogliente e quietamente tradizionale, per le sale interne dove spicca un classico arredamento in legno. E anche per la gentilezza dei giovani che servono. Passano sempre dischi di canzoni varie, in genere piacevoli e non ovvie, anche se qualche volta non possono mancare pezzi di quella pseudoche io dico "per ...