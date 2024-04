Aigi | “misure del governo per indotto ex Ilva ancora inefficaci”

(Di martedì 9 aprile 2024) Tarantini Time Quotidiano“Ad oggi nessuna dellepreviste dalper risollevare le imprese dell’exche ogni giorno portano avanti le manutenzioni e i trasporti all’interno della fabbrica è risultata attuabile.Mancano due fattori principali: il consenso da parte delle banche e la certificazione dei crediti”. E’ quanto denuncia Fabio Greco, presidente di, associazione a cui aderisce l’80% delle imprese che lavorano con lo stabilimento siderurgico di TARANTO.“L’articolo 1 del dl 9/24 – spiega Greco – prevede la concessione di un tasso agevolato per tutte le aziende che hanno fatturato negli ultimi 5 anni almeno il 35% con Acciaierie d’Italia (Adi). Ma, nonostante la garanzia offerta da Medio credito centrale sia valida ed efficace, le banche non finanziano le aziende ...

"Non riteniamo per nulla soddisfacenti le garanzie proposte a salvaguardia del l'indotto da parte del governo ed illustrate ieri nel corso del vertice con i rappresentanti sindacali". Lo sottolinea

