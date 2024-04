Agugliano Ciclismo | in 19 hanno tagliato il traguardo de ‘L’Impestata’

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 9 aprile 2024) Sui muri dell’anconetano la fondo non competitiva ha ottenuto un grandissimo successo: 80 gli iscritti per la strada, 20 per il fuoristrada. Complimenti al Pedale Aguglianese, 9 aprile 2024 – Grande successo domenica scorsa adper la prima de “L’Impestata”, una fondo in bicicletta non competitiva sui muri marchigiani. Fai clic qui per vedere lo slideshow. Quattro i circuiti di lunghezze diverse e partenza alla francese. Per la strada, 80 partecipanti, 1°giro 67,7 km e 1201 metri di dislivello, 2°giro 51,6 km e 1011 metri di dislivello, 3°giro 49,9 km e 1036 metri di dislivello, 4°giro 22,9 km e 640 metri di dislivello. Per il fuoristrada, 20 gli iscritti, i giri da percorrere sono stati due: 1°giro 32,7 km e 843 metri di dislivello, 2°giro 30,5 km e 752 metri di dislivello. A livello di cronaca, per la strada, solo in 19 ...