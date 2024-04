Agricoltori bergamaschi al Brennero per difendere Made in Italy e il loro reddito

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 9 aprile 2024) Bergamo. Cosce di maiale, latte, frumento, verdure, uova, cagliate sono alcuni dei prodotti, provenienti da paesi dell’Unione Europea e in alcuni casi extra Unione, trovati nei tir fermati dalle forze dell’ordine al valico delin occasione del presidio organizzato da Coldiretti l’8 e il 9 aprile per smascherare il falsoinche varca le nostre frontiere e invade i nostri mercati, creando concorrenza sleale nei confronti dei produttori italiani. Un’azione resa necessaria perildelle imprese e tutelare il diritto dei consumatori di conoscere ciò che portano in tavola. La due giorni di mobilitazione ha coinvolto oltre 10 milaprovenienti da tutta Italia. Nutrita la delegazione bergamasca che ha raggiunto il confine con l’Austria per ...