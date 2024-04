Aggiornamento graduatorie d’istituto docenti del Trentino | requisiti e tabella valutazione titoli Bando

(Di martedì 9 aprile 2024) Con delibera del 5 aprile la giunta provinciale delha fissato termini e modalità per la presentazione delle domande ai fini della formazione delled'istituto del personale docente per il triennio scolastico 2024/2027 ed approvazione delladidei. L'articolo .

In arrivo l' Aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA 2024. Il Ministero durante l'incontro del 4 aprile ha presentato ai Sindacati la bozza di decreto. Diverse le novità previste per ... (orizzontescuola)

L’ Aggiornamento delle Graduatorie GPS si avvicina rapidamente, con l’apertura prevista nelle prossime settimane per il biennio 2024/25 e 2025/26 Un’Opportunità da Non Perdere: Aggiornamento ... (orizzontescuola)

Gps 2024/26, inserimenti, punteggi, titoli esteri: tutte le novità in vista della domanda – DIRETTA ore 14,30 - A seguito della riunione del 3 aprile tra il Ministero e i sindacati sono emerse importanti novità per gli aspiranti alla presentazione delle domande per l’Aggiornamento delle graduatorie GPS per il b ...tecnicadellascuola

GPS docenti 2024/2026, chi è negli elenchi aggiuntivi dovrà fare Aggiornamento o nuovo inserimento [VIDEO] - Siamo in attesa dell'ordinanza ministeriale relativa all'Aggiornamento delle GPS 2024/2026. Il testo è stato inviato al CSPI che nei prossimi giorni fornirà l'ultimo parere finale. Probabile, a questo ...orizzontescuola

Concorsi Regione Basilicata, “cosa ne sarà degli oltre 800 idonei” - Di seguito il comunicato stampa del Comitato degli idonei ai concorsi bandit dalla Regione Basilicata ...basilicata24