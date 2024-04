AEW | Tony Khan commenta la scelta di mostrare filmati del backstage di All In

(Di martedì 9 aprile 2024) Come riportato nei giorni scorsi, la prossima puntata di Dynamite vedrà la messa in onda di un segmento decisamente peculiare: gli Young Bucks mostreranno in diretta deiprovenienti daldi All In, tristemente noto per la vicenda Punk–Perry. Durante una recente intervista a Sports Illustrated,ha confermato che Dynamite ospiterà la messa un onda direali e ha spiegato il motivo dietro a questa decisione. Tanto rumore per nulla? “Gli Young Bucks mostreranno ideldi All In, l’evento più importante nella storia della AEW che detiene il record mondiale per il maggior numero di biglietti venduti per un evento di wrestling, 81.035 in totale, ed è stata una serata importante anche nel ...

