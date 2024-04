Adesso le adidas Samba sono arrivate anche in politica

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 9 aprile 2024) L'epoca dellepotrebbe essere destinata a finire molto presto, ma andiamo con ordine. Nei giorni precedenti alla shitstorm del 2013, la compianta deputata laburista Glenda Jackson si era recata alla Camera dei Comuni per pronunciare parole davvero pesanti nei confronti del suo nemico mortale. Per lei, i governanti nati sui banchi opposti «conoscevano il prezzo di ogni cosa e il valore di niente». E mentre le sue preoccupazioni riguardavano cose davvero serie come le liste d'attesa del sistema sanitario nazionale e la crisi dei banchi alimentari, il Partito Conservatore del Regno Unito ha acceso involontariamente una pericolosa miccia che potrebbe avere un effetto devastantenell'universo delle sneaker. In un video Instagram proveniente da Downing Street, l'attuale primo ministro Rishi Sunak è stato visto aggirarsi ...