Addio Marchesini | il giornalismo come vocazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Un cronista. Un inviato a tutto campo. Un direttore che non dimenticava di essere stato cronista e inviato. Con Umberto, scomparso dopo una coraggiosa lotta condotta in silenzio contro il male che lo aveva assalito, si congeda uno degli ultimi epigoni di una grande tradizione giornalistica. Illo chiama a sedici anni, corrispondente da Salsomaggiore (dove è nato il 26 ottobre del 1943) per il Resto del Carlino, l’Avvenire d’Italia, la Gazzetta di Parma. Nel 1969 viene assunto a La Notte, quotidiano milanese del pomeriggio diretto da Nino Nutrizio. Altro incontro della vita: il settimanale Oggi, direttore Vittorio Buttafava. Gennaio 1980. Chiamato a dirigere la Gazzetta di Modena, sguinzaglia i cronisti alla ricerca di storie toccanti, divertenti, truculente, pruriginose. Qualche benpensante si scandalizza, le vendite si ...

