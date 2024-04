Addio al premio Nobel Peter Higgs | le sue scoperte hanno cambiato la storia della fisica

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 aprile 2024) Uno dei più grandi scienziatinostra epoca si è spento in queste ore. È morto, infatti,, il cui resterà per sempre legato a una delle particelle più famose e allo stesso tempo meno comprese dal grande pubblico (il Bosone diper l’appunto). Come raccontato dal CorriereSera, a passare allaè stata soprattutto una sua grande scoperta: un giorno del 1964 lo scienziato nato nel 1929 stava passeggiando per la campagna e le colline scozzesi del Cairngorm quando ebbe quella che lui stesso definì “una grande idea”. Proprio come Albert Einstein, aveva teorizzato delleche sarebbero state dimostrate solo molto tempo dopo. Per il bosone, che avrebbe poi preso il suo nome, avrebbe poi ricevuto il...