Addio a Paolo Pininfarina | presidente del gruppo torinese del design automobilistico

(Di martedì 9 aprile 2024) È morto a 65 annidella storica aziendadi auto che in 90 anni ha dato i natali a oltre 600 modelli tra i più prestigiosi dell’industria dell’auto italiana. Aveva 65 anni. Il consiglio d’amministrazione e l’azienda – si legge in una nota – si raccolgono intorno alla famiglia nel ricordo dell’imprenditore che ha presieduto dal 2008 l’azienda fondata da suo nonno Battista nel 1930. L’azienda ha avviato negli anni Ottanta un processo di diversificazione che l’ha portata a diventare un punto di riferimento in ambiti didiversi dall’automotive. Dal 2015 fa parte delindiano Mahindra & Mahindra.è nato a Torino il 28 agosto 1958. Laureato in Ingegneria meccanica presso il Politecnico di Torino, dopo una ...