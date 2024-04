Addio a Paolo Pininfarina | erede della storica firma di design Aveva 65 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 aprile 2024) È morto, 65, nipote del fondatore “Pinin” del marchio. Nel 2008 era morto il fratello Andrea in un incidente stradale. Ha convissuto per molto tempo con una malattia.Leggi anche: Grave incidente per il campione di Moto Gp, Andrea Dovizioso. Le sue condizioni La morte diL’imprenditoreera presidente dell’omonima azienda di, che deve il nome al nonno “Pinin”. Il ruolo era stato assunto nell’agosto 2008 in seguito alla tragica morte del fratello maggiore Andrea, travolto in Vespa da un anziano alla guida. Lascia cinque figli.era figlio del senatore a vita Sergioe nipote del fondatore...