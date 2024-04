Ad Amici 23 Gaia in lacrime per le sue insicurezze fisiche | Maria De Filippi la aiuta ad affrontarle

Amici 2024, anticipazioni quarta puntata serale del 13 aprile: Gaia in sfida contro Dustin - L'appuntamento con il serale di Amici 2024 è confermato per sabato 13 aprile ... già il primo guanto di sfida di questa settimana che vedrà in pista i ballerini Gaia e Dustin. Un duro colpo per la ...it.blastingnews

Amici 23, Gaia De Martino scoppia a piangere e racconta a Maria De Filippi le sue insicurezze: ecco come reagisce la conduttrice - Durante il daytime di Amici, con Maria in collegamento, hanno fatto vedere a Gaia De Martino una coreografia che dovrebbe eseguire.isaechia

Amici 23, daytime sulle insicurezze di Gaia, fan stufi: 'Una lagna, non ne possiamo più' - La puntata del 9 aprile è stata dedicata alle lacrime della ballerina per il disagio che prova nell'esibirsi in culotte, tema centrale nei pomeridiani ...it.blastingnews