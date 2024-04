Accademia | nuove divise disegnate dagli studenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Un cunnubio perfetto tra arte e moda che unisce due eccellenze: il Polimoda e la Galleria dell’. Ieri mattina alla Galleria dell’è stato presentato il progetto, per fornire agli operatori del museo, alla presenza del Direttore della Galleria dell’Cecilie Hollberg, il Direttore del Polimoda Massimiliano Giornetti e l’Amministratore delegato di Pitti Immagine Raffaello Napoleone. Un’iniziativa messa in campo da 15 giovani talenti del Master in collection design di Polimoda. La vincitrice è stata Chuang Yu Hsuan: "Soddisfare i requisiti del progetto significava creare un design che fosse alla moda e unico, dando priorità al comfort e alla funzionalità di chi deve indossare i capi". Il concorso richiedeva che il concept della collezione tenesse conto di alcuni ...