Abuso d’ufficio | il giudice del processo Aemilia contro l’abolizione | “Amministratori infedeli non avranno più nulla da temere”

(Di martedì 9 aprile 2024) Nel teatro Pedrazzoli di Fabbrico, comune della pianura Padana dove la ‘ndrangheta ha scorrazzato per decenni e ancora non demorde, due protagonisti del contrasto alle attività e alle organizzazioni criminali parlano a ruota libera rispondendo alle domande del pubblico e dei promotori, l’associazione “Agende Rosse Rita Atria” di Reggio Emilia. Francesco Maria Caruso, presidente del collegio giudicante di, ma anche presidente della corte d’Assise di Bologna che ha condannato Paolo Bellini all’ergastolo per la strage alla stazione, oggi è in pensione e può prendersi qualche libertà in più. Lo dice lui stesso, rispondendo a una domanda del pubblico suldel reato di. Il disegno di legge firmato dal ministro Carlo Nordio e recentemente approvato al Senato rappresenta per il magistrato un ...