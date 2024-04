Abruzzo | il centrodestra litiga sulla giunta | Fi e Lega minacciano lo strappo contro le pretese di Marsilio Poi la fumata bianca o quasi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Si sta rivelando un travaglio la formazione della nuovadell’. A un mese dalla rielezione del 10 marzo scorso, il governatore di Fratelli d’Italia Marconon ha ancora trovato del tutto la quadra con gli alleati. Nei giorni scorsie Forza Italia hanno fatto saltare il tavolo delle trattative, in polemica con lo “strapotere” del presidente meloniano, che vuole riservare due assessorati su sei a FdI e uno alla sua lista civica, lasciandone solo uno ciascuno al Carroccio, al partito azzurro e a Noi Moderati. “Se il presidente non ragiona, sarà appoggio esterno”, ci si era spinti a dire. Il rischio concreto era chenon arrivasse pronto alla prima seduta del Consiglio regionale, prevista mercoledì 10 aprile, in cui dovrà presentare la squadra di governo per i prossimi ...