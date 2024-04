Aborto e maternità surrogata ledono dignità umana

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 9 aprile 2024)ladell'uomo e della persona. A ribadirlo la Dichiarazione del Dicastero per la Dottrina della Fede "'Dignitas infinita' circa la", che raccoglie i pronunciamenti recenti sull'argomento dei vari pontefici e del magistero della Chiesa cattolica, reso noto e presentato oggi dal Vaticano.La Dichiarazione, a firma del Prefetto del Dicastero per la Dottrina della fede, il card. Víctor Manuel Fernández e del Segretario per la Sezione Dottrinale, mons. Armando Matteo e sottoposto all'approvazione di Papa Francesco, afferma che "la Chiesa non cessa di ricordare che 'ladi ogni essere umano ha un carattere intrinseco e vale dal momento del suo concepimento fino alla sua morte naturale. Proprio ...