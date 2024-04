Abbigliamento donna mezza stagione | la giacca perfetta per ogni outfit

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 9 aprile 2024) Riposti nel guardaroba piumini, cappotti e giacche pesanti indossate durante l’inverno, è tempo di fare spazio a capi più leggeri e primaverili per prepararsi ad affrontare le temperature più miti. Ed è proprio qui che entra in gioco ladi(mid-season jacket), ideale per il clima variabile tipico dei mesi di aprile e maggio, tra sole che scalda e acquazzoni che in un attimo fanno nuovamente scendere il termometro. Ce ne sono davvero di tutti i tipi, tra modelli corti e lunghi, tagli raffinati e forme più indirizzate verso lo street style: questi capi a metà tra un caldo piumino e un fresco blazer sono il must-have da portare sempre con sé durante la primavera 2024, per sfoggiare con assoluta libertà i primisbracciati e, allo stesso tempo, essere protette in caso di cambiamento climatico ...