A1 | chiusure notturne dell’immissione su diramazione Roma Nord

(Di martedì 9 aprile 2024) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino sottovia a seguito di un incidente, nelle due sere di mercoledì 10 e giovedì 11 aprile, con orario 22.00-6.00, sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, lo svincolo di immissione sulla, verso/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare). In alternativa si consiglia di percorrere la D19sud o la A24-Teramo versoest, immettersi sul G.R.A. e seguire le indicazioni per D18. (Com/Red/Dire)