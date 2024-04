A sei anni da un sequestro

Leggi tutta la notizia su butac

(Di martedì 9 aprile 2024) Poco più di seifa, il 6 aprile 2018, la mia mattinata in negozio fu interrotta in modo particolare: due agenti della polizia postale, con cui avevo ormai stabilito un rapporto di collaborazione, entrarono con un’aria insolitamente grave. Non erano lì per parlare di disinformazione o prendere dettagli su una segnalazione che avevo fatto loro pochi giorni prima (in quel caso si trattava del caso COEMM, di cui poi si occupò anche Striscia la Notizia, caso tutt’ora aperto con soggetti che continuano a cascarci), ma per comunicarmi una notizia per me decisamente sconvolgente: ilcompleto del sito di BUTAC. L’espressione dei due poliziotti era quella di chi è costretto a portare cattive notizie, e il silenzio pesante preannunciava l’importanza del messaggio che erano venuti a comunicarmi: un magistrato di Bologna, su richiesta di uno di ...