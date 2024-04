A Roma musei gratuiti per un anno per chi diventerà maggiorenne nel 2024 | l’iniziativa del Campidoglio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 aprile 2024)per tutto ilper i giovanini che sono o diventermaggiorenni nel corso dell’per chinelI giovani diche diventermaggiorenni nelpotrusufruire di un’importante iniziativa: visitare igratuitamente per un. A renderlo noto è il; la Giunta Capitolina, infatti, ha approvato una delibera per cui si è deciso di regalare per i giovani residenti a ...