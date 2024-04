A Napoli più taxi | 700 vetture “extra” tra il 25 aprile | il 1° maggio e per tutta l’estate

(Di martedì 9 aprile 2024) Nuovi orari e piùin circolazione afino al 29 settembre, per rispondere alla domanda semprere di cittadini e turisti nel capoluogo.

Continua una stampa a dir poco negativa nei confronti di Antonio Conte . Il tecnico leccese, al momento fermo per sua scelta è tra i grandi sogni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. ... (ilnapolista)

Auditel, gli ascolti tv prima puntata Isola dei Famosi 2024 - Lunedì 8 aprile: ... Marina Suma, protagonista della scena più cult di Sapore di Mare; Matilde Brandi, ballerina e ... il poeta Pietro Fanelli, il pescivendolo Peppe Di Napoli, la modella Khady Gueye e la contessina ...

Napoli, potenziato il servizio Taxi fino al 29 settembre: ... dalle 18 alle 24 saranno in strada 355 veicoli in più. Inoltre, in tutti i giorni della settimana ... sottolinea il Comune di Napoli.