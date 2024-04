A Milano giovedi sciopero a metà | Trenord si ferma | Atm no

(Di martedì 9 aprile 2024) Sarà unoquello in calendario per giovedì prossimo per il trasporto pubblico a. Il prefetto ha infatti precettato i dipendenti dell'Atm mentre i lavoratori di, che si occupa del servizio ferroviario regionale, potranno aderire all'iniziativa indetta a livello nazionale da Cgil e Uil. Niente da fare, dunque, per lodell'Azienda Trasporti che era in programma dalle 20 a mezzanotte. Due i principali motivi che hanno convinto il prefetto Claudio Sgaraglia, dopo una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza, a firmare la precettazione: il vertice in programma dopodomani in città con la presenza dei ministri dei Trasporti del G7 e poi la partita di andata dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma che si terrà a San Siro e alla quale sono previsti ...

