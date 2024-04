A Gaza vittime selezionate con l’intelligenza artificiale | un crimine di massa guidato dalle macchine

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Nel libro Davanti al dolore degli altri, Susan Sontag ricorda che il bombardamento della città basca di Guernica ad opera dei nazisti nel 1937 – reso immortale dall’omonima opera di Picasso – indicato storicamente come avvio dei moderni bombardamenti aerei sui civili come target di guerra – che poi sarebbe continuato nella Seconda guerra mondiale, da Coventry a Dresda, da Hiroshima a Nagasaki, e in tutte le guerre successive – aveva avuto dei precedenti, non tanto nei teatri europei della Prima guerra mondiale, quanto nelle colonie europee. Soprattutto a cura degli inglesi: “Tra il 1920 e il 1924, la Royal Air Force, da poco istituita, bersagliò sistematicamente i villaggi iracheni – nel territorio che aveva ricevuto come bottino di guerra, insieme alla Palestina, dallo smembramento dell’impero ottomano sconfitto nella Grande guerra – in cui i ribelli potevano trovare rifugio con raid ...