A che ora Finlandia-Italia oggi in tv | Qualificazioni Europei calcio femminile | programma in chiaro | streaming

(Di martedì 9 aprile 2024), martedì 9 aprile (ore 18.15), la Nazionalena diaffronterà il secondo impegno del percorso di qualificazione agli2025 in Svizzera. Le azzurre giocheranno contro laa Helsinki e vorranno replicare il successo ottenuto all’esordio contro l’Olanda nell’incontro di Cosenza. LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 18.15 Un grande inizio per la formazione allenata da Andrea Soncin. Nel successo 2-0 contro le neerlandesi si sono notate tutte le qualità della compagine tricolore, capace di essere particolarmente cinica in zona gol e nello stesso tempo in grado di controllare con autorità la reazione delle rivali. Si punterà quindi a ripetere quanto di buono ...