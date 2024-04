A Caserta 3 milioni di euro per rifare le strade

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi “rifanno” le, piene di buche e spesso pericolose per automobilisti e pedoni. Il Comune diha annunciato infatti la pubblicazione del progetto esecutivo che prevede il rifacimento di 16cittadine con il coinvolgimento di diversi quartieri; si attende ora solo il finanziamento di circa 3didi fondi FSC (Fondi per lo Sviluppo e la Coesione) da parte della Regione Campania per realizzare i lavori. Gli interventi riguarderanno in particolare, via La Pira, via San Gennaro, via Battistessa, via Sardegna, via Tazzoli, via Don Bosco, via Memma, via Galilei, via Turati, piazza Matteotti, via Mantegna, via Sturzo, via Terracciano, via Sant’Antonio da Padova, corso Giannone, via Sicilia. L’obiettivo principale del progetto ...