A Benevento arriva Pedro Alonso | Berlino de ‘La casa di carta’ è il super ospite del Bct

(Di martedì 9 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’attore internazionalesarà tra i protagonisti dell’ottava edizione del BCT, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di, in programma quest’anno dal 26 al 30 giugno. Celebre per il ruolo diin una delle serie televisive più amate e viste di sempre, ‘Ladi carta‘, e protagonista dello spin-off a lui dedicato, l’attore galiziano incontrerà il pubblico durante la serata conclusiva del festival, il 30 giugno, nella splendida cornice di Piazza Roma.ripercorrerà le tappe principali della sua carriera tra cinema, tv e teatro, dagli esordi fino al successo planetario che lo ha consacrato tra gli attori più importanti del panorama televisivo e cinematografico mondiale....

Tempo di lettura: 2 minuti quarto successo di fila per il GG Team Wear Benevento 5. La squadra di Andrea Centonze espugna per 1-5 il PalaUnimol e mantiene il +5 in vetta al girone B di A2 élite su ... (anteprima24)

La tempesta Pierrick arriva in Italia, ecco dove e quando pioverà: attesi forti temporali soprattutto al Nord - L'anticiclone africano è in fase di indebolimento sotto la spinta di una perturbazione atlantica pilotata da una dinamica depressione che si sta scavando sulla Francia, chiamata ...ilmattino

Baldi giovani e vincenti, dall’Eccellenza Marche alla Serie B - Un altro prodotto del nostro calcio arriva dove conta. Il terzino del 2002 Matteo Baldi, di Senigallia, ex Marina, promosso in cadetteria dopo una stagione super con la Juve Stabia nel girone C di Ser ...youtvrs

Serie B, arriva anche la Juve Stabia dopo Cesena e Mantova - La Juve Stabia è la terza squadra già promossa in Serie B. Il terzetto delle regine della C si completa in anticipo, visto che mancano ancora 3 giornate alla fine della ...ilmessaggero