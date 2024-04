9 aprile 1989 | la vittoria clamorosa del Lecce contro la Juventus

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di martedì 9 aprile 2024) Il successo dellaIl 9del, allo stadio “Via del Mare”, si sfidarononella 24ª giornata della Serie A. I salentini erano invischiati in piena zona salvezza mentre i bianconeri non stavano attraversando una delle loro migliori stagioni ma venivano dal successo casalingoil Napoli. In quella domenica primaverile, a sorpresa, ad avere la meglio furono i giallorossi grazie alle reti di Moriero e Pasculli nella ripresa. Unaimportante per la squadra di casa visto che fu il primo successola Vecchia Signora. Per la squadra di Zoff, invece, fu l’ennesimo passo falso di una stagione da dimenticare. Nello stesso turno ci fu la...