8 dribbling per farvi innamorare di Zhegrova

(Di martedì 9 aprile 2024) «Ilè un trucco» ha detto Pep Guardiola. Persino il più grande pedagogo del calcio, con la sua ambizione a metà tra il titanico e il pedante, che tutto si può apprendere, si è arreso di fronte all’arte più sfuggente. Se ilè un trucco, allora i dribblatori sono degli illusionisti: persone che sanno manipolare il tempo e lo spazio, che creano immagini inesistenti, giocano con le ombre, i fantasmi. I dribblatori sono pochi e diminuiti col tempo. Più il calcio si è professionalizzato, più è diventato raro trovare giocatori capaci di eccellere in questa specialità egoista, estrosa, produttiva solo quando il dribblatore non è lasciato libero ma messo in una gabbia dida allevamento intensivo. In un calcio sempre più strutturato e ossessionato dal controllo, i dribblatori rappresentano la casella impazzita del ...