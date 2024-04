48 ore di temporali | poi sarà AprilGiugno | l’Estate d’Aprile

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 9 aprile 2024) ROMA – Dal caldo anomalo alla grandine (anche neve sulle Alpi), poidi nuovo anticiclone africano con, il mese di Aprile travestito da Giugno. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma un periodo turbolento come spesso accade in Primavera, ma elevato all'ennesima potenza: tutti i fenomeni in arrivo nei prossimi giorni saranno esagerati, un L'articolo proviene da Webmagazine24.