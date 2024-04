45 agenti della Penitenziaria spediti in Albania per uno spot al governo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 9 aprile 2024) Alla penuria dipenitenziari che da tempo affligge l’Italia ora ne vanno sottratti altri 45 che devono essereurgentemente in. Quarantacinque appartenenti al CorpoPoliziainfatti saranno inviati inper lavorare nel carcere di Gjader “destinato a ricevere al massimo 20 migranti che dovessero rendersi responsabili di reati durante la permanenza nelle strutture gestite dallo Stato italiano in quel territorio per effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla legge italiana ed europea o coloro per i quali si dovesse dar corso a provvedimenti giudiziari che costituiscono titolo custodiale”. Lo si legge in una nota del Dipartimento dell’Amministrazionevisionata dall’AGI con la quale viene ...