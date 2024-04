007 una donna? Ci avevano già pensato negli anni Sessanta e Ian Fleming non voleva Sean Connery

Totti in campo nella Kings world cup: il finto 007 gli dà la fascia di capitano degli italiani Stallions - L'ottavo re di Roma in Messico sarà capitano e giocatore per la squadra tricolore, con lo streamer Tumblurr che conta oltre 2,5 milioni di follower ...video.corriere

SCOOP: deal a cinque nel Sunday Million! Alla fine il colpaccio lo fa Pochita554 con una taglia da favola - Game over anche nella seconda serata di Spring Championship su PokerStars. Andiamo subito a vedere cosa è successo ai tavoli di lunedì sera, partendo chiaramente dall'attesissimo epilogo del SUNDAY MI ...italiapokerclub

CT VENEZUELA A FV: "NICO PRIMA O POI IN UNA TOP. BELTRAN COME LAUTARO IL PRIMO ANNO. EQUI..." - Con la Juventus ha sfiorato il gol col tiro della domenica, a negarglielo è stato Szczesny. Rete che sarebbe stata utile alla Fiorentina e in primis a Nico Gonzalez, in preda a un ...firenzeviola