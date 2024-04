Zilli dà il via alla festa La Spal brinda al Mazza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) FERRARA Una doppietta dinel primo tempo e una stoccata di Ghiringhelli a tempo scaduto mettono ko il Gubbio ipotecando la salvezza dellaa tre giornate dfine del campionato. I primi gol in biancazzurro del gigante friulano e dell’ex terzino del Sudtirol scacciano i fantasmi dallo stadio, dove Antenucci e compagni festeggiano assieme ai propri tifosi una vittoria che li porta davvero a un passo dal traguardo. Con un turno in meno da disputare, laallunga a +3 sul quintultimo posto, adesso occupato dRecanatese, che tra l’altro oggi sarebbe salva senza dover disputare i playout. E ora si può guardare con ottimismo ai prossimi impegni, a partire dtrasferta con la Virtus Entella, per fare i punti che mancano per terminare la stagione ...